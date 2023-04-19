Tarihi surlara Erdoğan posteri astılar!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev bir posteri İstanbul Ayvansaray’da bulunan tarihi bir sura asıldı.

“31 MART ÖNCESİNDE DE BU FİLMLERİ ÇOK İZLEMİŞTİK”

Yaşanan olaya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Kanun tanımıyorlar, biliyoruz. Biz yine de teşhir edelim ve görevlileri görevlerini yapmaya davet edelim. Görevlerini yapmayan partizan kamu görevlilerine 14 Mayıs’tan sonra denk gelmeyeceksiniz nasıl olsa!

Hazineye ait olan İstanbul Surlarına yasaya göre bunların açılması yasak! Elbette itirazlarımızı yapıyoruz, yapacağız.

Yasaya uygun davranmazlarsa eğer ne yapacağımızı da biliyoruz! 31 Mart öncesinde de bu filmleri çok izlemiştik. Filmin sonunu hepimiz biliyoruz.”