Tarihi yapı, Haliçport’un otoparkı için mi yıkılıyor?

Subaşı, “Muhafazakârız diyenler, ecdadımız diyenler yıkıyorlar orayı. Sordum neden yıkıyorlar burayı diye, Haliçport’un otoparkına gidiyormuş. Haliçport, Katarlıların da ortak olduğu bir proje. Ecdadımızın eserlerini bile yıkacak bu Katar sevginiz nereden geliyor biri çıkıp anlatsın” diye konuştu.

TRAFİK KAOSU YAŞANIR

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da “Geçmeyecek yol için ata mirası binalar hilti ve iş makineleri ile yok ediliyor, yandaş ihalecilere ise özel imar yasası çıkarılıyor” dedi. AKP’liler de binanın yıkılmadığını savunarak “CHP döneminde yapılan beton eklentiler kaldırılıyor” cevabını verdi.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı ise yaptığı yazılı açıklamada “Katarlılara satılan Haliçport projesi ile 250 dönümlük alanda 70’er yat kapasiteli iki yat limanı, 5 bin 773 araçlık otopark, 400’er oda kapasiteli iki beş yıldızlı otel ve AVM inşa edilecek. Günlük 50 bin kişinin kullanacağı alan, Kasımpaşa ve Beyoğlu ilçesini trafik kaosuna sokacak” ifadelerini kullandı. İBB’nin aldığı karara göre yolun güzergahının değiştirildiğini hatırlatan Sarı tarihi yapıyı yıkmadan da çözüm bulunabileceğini kaydetti.