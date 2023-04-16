Tarihi zafer sonrası Galatasaraylı futbolculara prim müjdesi!

Her hafta formunu daha da yükselten Cim Bom’un orta sahadaki dinamosu Torreira, galibiyet sonrası sosyal medya hesabında yaptığı “Kupayı kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz” paylaşımıyla taraftarlara mesaj gönderdi.

Rashica: Çok mutluyum

Attığı şık golle Kayseri galibiyetinde başrol oynayan isimlerden Rashica, “Gol attığım ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Oyunun başlangıcında zor olacağını biliyorduk. İyi bir şekilde başladık, bağlantılarımızı iyi kurduk, paslarımızı iyi verdik ve bu sonucu elde ettik” diye konuştu.

Abdülkerim’e özel teşekkür

Doktorların “Dinlenmeli” tavsiyesinerağmen kısa sürede sakatlığını atlatıp takıma katılan Abdülkerim, Kayseri maçında Nelsson’la birlikte Mane ve Thiam gibi güçlü hücumculara geçit vermedi. Tecrübeli stoperin fedakârlık yaparak sahaya çıkması ve sergilediği performansa, Okan Buruk’un özel olarak teşekkür ettiği öğrenildi.

Oliveira’dan müthiş rakamlar

Orta sahada bir maestro gibi takımı yöneten Sergio Oliveira, 90 dakikayı golsüz tamamlamasına rağmen istatistikleriyle parmak ısırttı. Portekizli futbolcu, 1 asist, 98 topla buluşma, %92 pas isabet oranı, 4 kilit pas, 7’de 5 isabetli uzun top, 9’da 5 ikili mücadele kazanma ve 5 top çalmayla oynadı.

Antrenman keyifli geçti

Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, haftayı 6-0’lık Kayserispor galibiyetiyle kapatırken, gözünü şimdiden ligdeki bir sonraki randevu olan Alanyaspor deplasmanına çevirdi. Zorlu virajın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Sarı-Kırmızılı ekibin dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenman oldukça keyifli geçti. Kayseri karşısında tam süre alan isimler yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular dar alanda çift kale maç oynadı.

Maçtan önce ödeyecekler

İdmanda keyifleri iki katına çıkaran müjde ise Erden Timur’dan geldi. Kayserispor zaferinin primi 5 milyon TL olarak belirlendi. AdanaDemirspor galibiyetinin primlerini, Kayseri sınavından hemen önce hesaplara yatıran Sarı-Kırmızılı yönetim, 5 milyon TL’lik primleri de Alanya deplasmanına gitmeden önce ödemeyi planlıyor.

Metin Karabaş