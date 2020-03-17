Tarihin akışı 105 yıl önce bugün değişti

Bundan tam 105. yıl önce atalarımız Çanakkale’de tarih yazdı. Yıl 1915… 1’inci Dünya Savaşı’nın en çetin dönemi yaşanıyordu… İşgal güçlerinin şubat ayından itibaren boğazları ele geçirmek için yaptığı saldırı mart ayında Çanakkale’de şiddetlendi. Nusret Mayın Gemisi ışıklarını söndürüp ilerlemeye başladı. Akyarlar’a sessiz bir şekilde mayınlarını bıraktı. 10 gün sonra saldırıya geçen müttefik donanmasından 3 büyük gemi, mayınlara çarparak Boğaz’ın serin sularında battı.

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

Bu olay savaşın seyrini değiştirdi. 18 Mart günü Türk askeri, var gücüyle direndiği, kudreti ve vatan sevgisiyle karşı koyduğu işgalcileri püskürttü. O gün denizde bozguna uğrayan düşman kuvvetleri, bu kez Çanakkale’ye karadan girmek istedi.

Karşılarında Ulu Önder Mustafa Kemal komutasındaki Türk birlikleri vardı. 25 Nisan 1915 sabahı tarihin akışını tamamen değiştiren Çanakkale Kara Savaşları başladı. Önce Anafartalar, sonra Conkbayarı Zaferleri geldi. Düşman kuvvetleri çekildi. “Çanakkale Geçilmez” sözü tüm dünyaya kanıtlandı.

SİZE TAARRUZ ETMEYİ DEĞİL ÖLMEYİ EMREDİYORUM…

Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çanakkale’de taarruz emrini şu sözlerle verdi: “Bu öyle alelade bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Size ben taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum.”

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bir tümsek, Anadolu’nda,

İstiklâl uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed’in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşr olan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmeddin Halil Onan

Şehitlikler şakayıklarla süslendi, virüs nedeniyle anma töreni iptal edildi

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan tören, Corona virüsü önlemleri kapsamında iptal edildi. Bu yıl Deniz Zaferi nedeniyle sadece Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni olacak. Şehitler Abidesi’ndeki sembolik şehit mezarlarına, Türk bayrağının rengi kırmızı beyaz 11 bin şakayık çiçeği dikildi.