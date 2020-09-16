Tarık Balyalı’dan AKP’lilere efsane yanıt! “Memleketi Araplara sattılar!”





İBB Meclisi'nin Eylül ayı toplantısının ikinci oturumu çok sert tartışmalara sahne oldu. Büyükçekmece'de bir arsanın imara açılmasına itiraz eden AKP'li komisyon üyesi Yüksel Akyol, "Biz orayı Büyükçekmece halkına kazandırıyoruz. Park olacak. Rezidans mı olsun?" deyince CHP Sözcüsü Tarık Balyalı'dan çok sert yanıt geldi. Tarık Balyalı şunları kaydetti:

Komisyon siyasi bir karar alıyor. Siyasete alet ediyorlar. Rezidans hassasiyetleri olmadığını hepimiz biliyoruz. 16.9 rezidanslarına aynı tepkiyi göstermediler. CHP'li belediyeleri nasıl engelleriz onun derdindeler. Buraya çıkmış şov yapıyorsunuz. Geçmişte bir takım Arap şeyhlerinin peşinde İBB mülkiyetlerini satmak için koştularsa, bugün yine koşmaya devam edeceklerdi. 23 Haziran sonrası bu tavır değişikliğini görüyoruz. Yatırım yapmayı, memleket topraklarını Arap sermayesine satmaya tercih edenlere söyleyecek bir şeyimiz yok. Bugün aynı şeyi Kanal İstanbul bölgesinde de yaşıyoruz. Kanal İstanbul bölgesinde en değerli arsaları kimlerin aldığını biliyoruz. Tarık Balyalı'ya yanıt veren AKP Sözcüsü Faruk Gökkuş ise şu ifadeleri kullandı: Türkiye'ye yatırım gelmesi lazım. CHP iş yapmama üzerine kurgulanan bir şey. Hani Arap şeyhine satacağımız bir arsa vardı. Şişli'deki İETT garajı. Şimdi sizin şu anda o dönem İBB meclis üyesi olan, şu an milletvekili olan kişi orada aylarca platform kurdu. Orayı satıyorsunuz. Sizde olunca, satılınca belediyeye kaynak aktarmak, Ak Parti'de olunca yüksek bina yapmak. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ibbmeclisi #tarıkbalyalı #farukgökkuş #yükselakyol #ibb #tartışma #haber #politika #siyaset #gündem #canlıyayın #iett #istanbul #arap #şeyh #arapşeyhi #kanalistanbul #akp #chp #akparti #yurttaştv

Advertisements