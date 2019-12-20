Tarikat Liderinin Elini Öpen Adalet Bakanı O Görüntülere Bakın Ne Cevap Verdi!

Şeyhin Elini Öpen Adalet Bakanı O Görüntülere Bakın Ne Cevap Verdi! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Tarikat Lideriyle Olan Görüntüleri Sosyal Medyanın Gündeminde. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün Suriye merkezli Haznevi Tarikatı'nın düzenlediği bir programa katıldığı ortaya çıktı. Bakan Gül'ün tarikat lideri olan görüntüleri tartışma yarattı. Gül'ün tarikat liderinin elini öptüğü şeklinde yorumlar yapıldı.
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