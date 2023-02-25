Tarım alanını imara açıp binalar dikmişlerdi… O binalar depremde kullanılmaz hale geldi

Malatya’da kentin en prestijli konumundaki Bostanbaşı’nda, 6 Şubat depremlerinde birçok bina yeni olmasına rağmen ağır hasar alarak kullanılmaz hale geldi.

Bostanbaşı Mahallesi’nin daha önce kayısı bahçeleri ve bostan alanlarından oluştuğu, AKP’li belediye başkanları döneminde bu alanların imara açılarak binaların inşa edildiği öğrenildi.

Bostanbaşı’nda oturan Nedim Sağlam isimli bir depremzede SÖZCÜ’ye konuştu “Buradaki binaların durumu içler arası müteahhitler burayı rant alanına çevirdiler.

Normalde bir milyona ev bulunurken Bostanbaşı’nda 2 milyon 800 bin 3 milyona daire sattılar” yetkililere tepki gösterdi.

“MÜTEAHHİTLER BURAYI RANT ALANINA ÇEVİRDİ”

Bostanbaşının tarım arazisi olmasına rağmen bilinçli bir şekilde imara açıldığını belirten depremzede Nedim Sağlam, şöyle konuştu:

*Bu bölge adından da tahmin edileceği gibi tarım alanı. Bostanbaşı’nda zamanında kayısı bahçeleri ve bostanları vardı. Bazı yerleri de bataklık olan bir yer. Bu alanı imara açtılar bununla da kalmayarak yüksek kat izni verdiler.

*Buradaki binaların durumu içler arası müteahhitler burayı rant alanına çevirdiler. Normalde bir milyona ev bulunurken Bostanbaşı’nda 2 milyon 800 bin 3 milyona daire sattılar. Burada yapılan inşaat çalışmalarında ada bazlı yoğunluk verilmiş.

*Bostanbaşı’nın başka bir yerinde TOKİ 5-6 katlı evler yapmış depremde bir çatlak dahi olmadı. Yine TOKİ’nin yine bu bölgede yapmış olduğu okullar var buralarda da sıkıntılar yok.

*Bu binaların geçmişi toplamda 15 yıl buna rağmen birçok bina ağır hasar aldı. Gördüğüm kadarıyla ne kadar demir beton varsa hep eksik kullanmışlar rezil bir vaziyette.

*Birçok vatandaş şu anda mağdur olmuş durumda. Gördüğümüz kadarıyla buradaki ağır hasarlı binaların tamamını yıkacaklar insanları da şehir dışında bir yere gönderecekler.

Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Bedir Özten

“BURANIN HALA İMARA AÇILMASI İÇİN MÜCADELE EDEN AKP’LİLER VAR”

Tarım alanlarının yapılaşmaya açılmaması için birçok kez açıklama yaptıklarını ancak dikkate alınmadıklarını belirten Malatya İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Bedir Özten ise, şu ifadeleri kullandı:

*Bostanbaşı’nda rant üzerine açılan imarlar sonucunda bu durum yaşandı. Bostanbaşı’nda konut yapımı için imar planı hazırlanırken devletin ilgili kurumlarının bazı kriterleri var.

*Onlara göre planlamayı yapıyorlar. Oranın jeolojik yapısını herhalde tespit etmişlerdir diye düşündük.

*AKP’li eski belediye başkanı Hüseyin Cemal Akın döneminde Bostanbaşı imara açılarak çok katlı binalar yapıldı. Bölgemiz deprem bölgesi bu açık olan bir şey biz alt yapı ve üst yapılarımızı bu depreme göre hazırlamamız lazımdı.

*TMMOB olarak tarım arazilerinin imara açılmasına karşıyız. Bizim için tarım daha önemli. Zemin bina yapımına elverişli olsa dahi tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasına her zaman karşıyız. Kaldı ki fay hattının geçtiği bölgelerde yapılaşma çalışmalarının yapılmasına her zaman karşı olduk.

*Tarım arazilerine yapılaşmanın açılmamasına ilişkin yüzlerce açıklama yaptık ancak maalesef hiçbir yetkili bizi ciddiye almadı.

*2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında afet paneli düzenlendi panelde afet uzmanıyla inşaat mühendisleri yok yerel yöneticiler Malatya’yı düzgün yönetemedikleri için bu kent bu hale geldi.

*Bu bölgede halen tarım arazileri var şuan tarım kurulu burada yapılaşmaya izin vermiyor. Ancak bu alanların imara açılması için mücadele eden AKP’liler var çünkü burada rant var.