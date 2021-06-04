Tarım arazileri yok olan köylülerden sert tepki: Birileri para kazanacak diye ekimi bitirdiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesi ile Çankırı’nın Kızılırmak ilçesine gelen CHP heyeti, yaklaşık 3 hafta önce ilçedeki hidroelektrik santraline su taşıyan kanalın patlaması sonucu sular altında kalan 2 bin dekar tarım arazisinin bulunduğu alanda taşkından zarar gören köylü, çiftçi ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, HES kanalında inceleme yaptı.

Heyete dert yanan muhtarlar ve çiftçiler, hidroelektrik santraline su taşıyan kanalın 15 Mayıs’ta patlaması ile oluşan zararı ve HES’in bölgede yaratığı kaygıyı anlattı.

11 KÖY ZARAR GÖRDÜ

15 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen su baskını, 11 köyde binlerce dönüm tarım arazisi ve ekili alanın zarar görmesine sebep oldu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Antalya Milletvekili Aydın Özer, Hatay Milletvekili Serkan Topal, Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer ve CHP Kızılırmak ilçe Başkanı Erdoğan Alantor ile Kızılırmak ilçesinde, hidroelektrik santraline (HES) su taşıyan kanalın patlayıp taşması sonucu zarar gören ekili alanları gezdi.

Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen Kızılırmak ilçesi Karaömer köyü Bayanpınar mevkiinde, HES’e su taşıyan kanalın yırtılan bölümü ile santral alanında CHP heyeti inceleme yaptı.

“RİSK DEVAM EDİYOR”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarım alanlarını yok etmek pahasına, Kızılırmak’tan 35 km öteye kanal açmak ve HES yapmak akıl alacak bir durum değil. Beton kanalın, suyun şiddeti ile yarılması sonucu binlerce dönüm ekili alan sular altında kalarak çiftçinin ürünü yok olmuştur. Kanal boyu yaptığımız incelemede farklı yerlerde halen risk devam ediyor. Bu kadar ipe sapa gelmez işlere nasıl göz yumuluyor” diye konuştu.

“HES’TE SÖYLENEN OLMADI”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi:

* HES yapılmadan önce, bölge halkına HES’in faydası ve bölgeye sağlayacağı katkılar anlatılmış. Buna rağmen Kızılırmak’a 35 kilometre uzaklıkta olmayan bir kanal açılıp en verimli topraklar yok edilerek HES yapılmasına bir kesim karşı çıkmış ama istimlak bedelleri ödenip bölge köylere verilen vaatler ile kanal yapılmış ve HES inşa edilmeye başlanmıştır.

* Bazı köy muhtarları, yapılan kanalın suyu taşıyamayacağını yetkililere iletmesine karşın kanal inşası tamamlanıp HES devreye alınmıştır. Bir bölümü yığma toprak ile oluşturulan beton kanalın yırtılması ile 15 Mayıs’ta binlerce dönüm sular altında kalmış ve ciddi mağduriyet oluşmuştur.

* Köylü, arazisini bazı yerlerde kanaldan sızan su nedeniyle bir kaç yıldır ekemez duruma gelmiş ve bölge halkına fayda sağlayacağı söylenip istimlak edilen bölgelerde ağaçlandırma ve park yapılacağı sözleri de yerine getirilmemiştir. Aradan geçen sürede de bir çalışma yapılmadığı görülmektedir.

“İSTİMLAK PARASI ARAZİ DEĞERİ KARŞILAMADI”

CHP heyetine konuşan Karaömerli köyü muhtarı, HES’in yapıldığı alanın etrafında sulu çamurun yayıldığını, kaldırılmayan hafriyat ve atıklar nedeniyle santralin çevresinde çeltik ekiminin yapılamadığını söyledi ve kanal yırtılmasından beri siyasi iktidar temsilcilerinin bölgeye gelip sorunları dinlemesini beklediklerini, ancak gelen olmadığını ifade etti.

Köylüler ise arazilerinin istimlak edilmesine rağmen istimlak parasının bölgede verimli arazilerin ederini karşılamadığını anlattı.

Köylüler, “HES’in faydasından çok zararı dokundu. 3 bin 600 dönüm arazimiz yok oldu. 50 bin dönüm çelik tarlası ekilemez durumda. Birileri para kazanacak diye, buradaki tarlalarımız ekilemez hale getirildi. Elektriksiz yaşayabiliriz ama gıdasız yaşayamayız. Ekmeğimiz elimizden alındı. HES mi önemli, çiftçi mi önemli? Gıda olmazsa ne yenecek? Taş mı yiyelim?” diye sordu.

“FÜZE ATILSA BİLE DELİNMEZ DENİLEN KANAL, BASKILI SUYLA PATLADI”

CHP heyetine yaşadıkları mağduriyeti anlatan bir muhtar ise HES’in inşaatı yapılırken, ilgili firma yetkililerinin “Füze atılsa bile delinmeyecek betonla çalışma yapıyoruz” dediğini belirterek, “Suyun gücü füzeden etkili, bu beton kanal zayıf kalır diye uyardık, dinlemediler. Dediğimiz oldu. Olan bize oldu” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA ÜRETİCİ TARIMI BIRAKTI

HES nedeniyle çok sayıda üreticinin çeltik üretimi yapamadığını belirten köylüler, “TV’lere çıkıp ‘Çeltik taban fiyatı bilmem kaç lira’ diye açıklama yapıyorlar. Ekim yapamadıktan sonra taban fiyat 10 bin lira olsa ne yazar, 50 bin lira olsa ne yazar?” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMDE HANGİ YÜZLE GELECEKLER?”

Bir köylü ise HES kanalının patlamasının üzerinden yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen iktidarı tarafından hiçbir yetkilinin gelip geçmiş olsun dileğinde bulunmadığından yakındı ve “TV’lere çıkıp çıkıp bağıranlar, seçim zamanı burada yatıp kalkanlar neden gelip de bir geçmiş olsun demiyorlar? Buraya seçimde hangi yüzle tekrar geleceksiniz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“MAĞDURİYET BÜYÜK”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise HES nedeniyle binlerce dönüm arazinin ekilemez hale getirilmesinin yanı sıra, HES’e su taşıyan kanalın çökmesiyle oluşan zararın boyutlarının, özellikle çeltik üreticileri ciddi şekilde mağdur ettiğine şahit olduklarını belirtti.

“Ülkemizde verimli tarım arazilerinin nasıl yok edildiğinin somut bir örneği Kızılırmak HES örneği” diyen Gürer, “Çeltik ve buğday gibi ihtiyacımız olan ürünlerin yetiştiği alanın adeta nasıl talan edildiğini, heyet olarak yerinde gördük” diye konuştu.

CHP HEYETİ, AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

HES’in çevresindeki 11 köyün bu olumsuzluktan etkilendiğini yerinde gördüklerini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şöyle konuştu:

* Heyet olarak ilçede demokratik kitle örgütleri ve AKP’li belediye başkanını ziyaret ettik. Bölgede yer alan köy muhtarları ile görüştük. Köylülerle buluştuk. HES’i savunan hiç kimse yok. Kızılırmak’tan 35 kilometre öteye, ekili ve verimli tarım arazileri yarılmak suretiyle, yer yer dolgu toprakla kanal yapılarak HES neden kuruluyor.

* HES’in ürettiği elektrik ile yok edilen arazilerden elde edilen gelire erişilemeyeceği ifade ediliyor. Hangi akıl ile HES’lerin en verimli arazilerin ortasına yapılması planlanmış anlaşılır gibi değil. Ayrıca yeterli ve gerekli önlemler alınmamış.

* Yanları beton olsa dahi zeminde sürekli oluşan su kaçağı neticesinde, çevre arazilerde kaynayarak çıkan su ile araziler ekilemez olmuştur. Bir de kanal yarılması ile birlikte, ekili araziler sular altında kalıyor.

* Köylere ulaşım sağlayan kanal üzerindeki köprülerde risk var. Oluşan zararın boyutları büyük. Su kanalına su verilmiyor. Yeniden su verilmesinden sonra risk var. Köylüler kaygılı. Ayrıca hafriyat alanına yapılacak ağaçlandırma yapılmamış.

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