Tarım danışmanları isyan etti, belgelerini yakıp kadro istedi





Türkiye genelinde ziraat odaları ile tarım birliklerinde çiftçileri bilinçli tarım yapmaları konusunda bilgilendiren Tarım danışmanları eylem yaptı.

Samsun Anıt Park’ta bir araya gelen tarım danışmanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye seslenerek kadroya alınmalarını ve kendilerine en az asgari ücret verilmesini talep etti.

3 BİN 800 LİRA MAAŞ ALIYORLAR

Tarım danışmanlarına destek veren Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, ülke genelinde Tarım danışmanlarının sayısının 800 olduğunu ve kadrosuz çalıştığını söyledi.

Tarım Bakanı Kirişçi’ye seslenen Avcı, “Asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğu bir ülkede, tarım danışmanlarına devlet 6 lira veriyor. Sigorta ve vergileri düştükten sonra eline 3 bin 800 lira geçiyor. Diyorsunuz ki, ziraat odaları ve birlikler bunun üzerini tamamlasın. Bu kurumların çiftçinin aidatından başka geliri yok. Bu parayı nasıl ödesin. Ziraat odaları bu yükün altından kalkamaz” dedi.

“BU PARAYA GEÇİNMENİN SİHİRLİ BİR FORMÜLÜ VARSA BİZE SÖYLEYİN”

Tarım müdürlüklerinde çalışan ziraat mühendislerinin 20 bin teknikerlerin ise 17 bin lira maaş aldığını belirten Avcı, “3 bin 800 lira ile geçinmenin bir formülünüz varsa söyleyin bizde bilelim. Bu kardeşlerimizin sayısı az olduğu için mi kadroya almıyorsunuz? Bu evlatlarımız mı Türkiye ekonomisine yük oldu Sayın bakanım?” diye konuştu.

“İŞTEN ÇIKARILDIM”

9 yıldır Tarım danışmanı olarak görev yaptığını söyleyen Özlem Küdük ise, “31 Aralık tarihinde işten çıkarıldık. Bazı kurumlar maaşlarımız en az asgari ücrete tamamlayamadıkları için çıkışlarımız verilmeye başlandı. Ben ve bir çok arkadaşımız işsiz kalmıştır. Mesleğimizi severek yapıyoruz. Bu işe gönül vererek çalışıyoruz ama bakanlık bizleri görmedi. Biz fazla değil hakkımızı istiyoruz, bizler kadro istiyoruz” dedi.

“BELGELERİNİ ATEŞE VERDİLER”

Eylemin ardından slogan atarak kadro istediklerini dile getiren Tarım danışmanları yanlarında getirdikleri danışmanlık belgelerini ateşe verdi.