Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim oyunu! İşte fiyatı değişmeyen ürünler

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yapılan indirim fos çıktı. Hafta sonu reyonlardaki etiketlerle indirimin başladığı dünkü etiketler arasında bir fark olmadığı gözler önüne serildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30’un üzerinde ürüne indirim yapılacağını duyan vatandaşlar dün reyonlarda hayal kırıklığıyla karşılaştı.
İndirim nedeniyle sabah erken saatlerde marketlere giden vatandaşlar, fiyatların hafta sonu ile aynı olduğunu ve bir iki üründe cüzi oranlarda indirim yapıldığını söyledi.
Cumartesi ve pazar günleri Eskişehir’de Batıkent ve Aşağısöğütönü marketlerindeki etiketleri fotoğrafladık, indirimin başladığı dün tekrar aynı marketlere gidip aynı ürünlerin fiyatlarına baktık.
Bal, zeytin, yoğurt, mısır, makarna, pirinç, kırmızı mercimek, barbunya, kuru fasulye, nohut, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde fiyatların aynı kaldığını gördük.
Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin çoğunda da vatandaşlar aradıkları ürünü bulamadı. Şeker ve ayçiçek yağı almak isteyenler elleri boş evlerine dönmek zorunda kaldı.
5 litresi 158 liradan satılan ayçiçek yağının fiyatı 146.90 liraya düşmesine rağmen raflarda kalmadı.