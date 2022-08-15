Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine akın! Bolluktan değil yokluktan…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SÖZCÜ’nün gündem olan manşetinden sonra Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yüzde 30-40 indirim yapılması için talimat vermişti. Geçim sıkıntısıyla boğuşan ve her geçen gün alım gücü dip yapan yüz binlerce vatandaş bugün sabah saatlerinde marketlere koştu. Kuyruklar uzadı, reyonlarda izdiham yaşandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2021’de Tarım Kredi Kooperatifi marketine gidip iki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldurdu.

Toplamda 1002 lira ödeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, market çıkışında yaptığı açıklamada, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer” dedi.

Erdoğan’ın önünde poz verdiği gofret-bisküvi-kraker reyonundaki ürünlerin fiyatı bir yıl dolmadan üçe katlanmıştı.

SÖZCÜ’nün manşetine taşıdığı bu fiyat artışından kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken bir adım geldi. Erdoğan, 15 Ağustos tarihine işaret ederek “Tarım Kredi Kooperatifleri talimatı aldı. Büyükbaş hayvanlar yüzde 30-35 indirimle satılacak” dedi. Sadece et ürünlerinde değil, un, zeytinyağı ve şeker gibi 30-40 üründe fiyatların düşürüleceğini söyledi.

Bugün Türkiye’nin pek çok şehrinde yüz binlerce vatandaş Tarım Kredi Kooperatifi marketlerini önünde kuyruğa girdi, reyonlarda izdiham oluştu. Halk 146,90 TL’ye satılan sıvı yağ, 32 TL’ye satılan 2 kiloluk toz şeker, 52,50 TL’ye satılan 5 kiloluk un, 11.90 TL’ye satılan Türk kahvesi ve 4.5 TL’ye satılan makarnaya yoğun ilgi gösterdi.

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