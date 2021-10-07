Tarım Kredi’ye soğan önerisi: TMO üreticiden alıp 2 liradan Tarım Kredi’de satsın

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde binlerce dönümde soğanı tarlada kalan çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Gürer, “Tarlada 60 kuruşa alıcı bulamayan soğan, marketlerde 4 liraya satılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri TMO eliyle bu soğanları alıp, 2 liradan satsa, hem üretici kazanır hem tüketici pahalıya ürün almamış olur” dedi.

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CHP’li vekiller soğan üreticilerini tarlada ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Milletvekilleri Gök ve Gürer, soğan üreticilerinin ürününü maliyetinin çok altında fiyatlara bile satamadığını belirterek, TMO ve tarım kredi kooperatiflerini göreve davet etti.

CHP Ankara il başkanı Ali Hikmet Akıllı, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ankara Milletvekili Levent Gök ile birlikte başkentin ilçelerinde üreticilerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

ÜRETİCİ, 80 KURUŞA MAL ETTTİĞİ SOĞANI 60 KURUŞA BİLE SATAMIYOR

Gürer ve Gök, Şereflikoçhisar ilçesindeki soğan tarlalarında üreticilerle bir araya geldi. 300 bin TL masraf ederek, 100 dönüm arazi üzerinde ektiği soğanı işçilere toplattırdığını belirten üretici, “Soğanın maliyeti 75-80 kuruş. Ancak bugün işçilere toplattığımız soğan 60 kuruşa bile satamıyoruz. Büyük çoğunluğu zaten fire olarak yerde kaldı. Mazot, gübre, ilaç gibi borçlarımızı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

Soğan üretiminde girdi maliyetlerinde yarı oranında arttığına dikkat çeken üretici, gübre, ilaç, sulama masraflarının neredeyse iki kat arttığını, geçen yıl 90 kuruşa aldıkları soğan torbasının bile bu yıl 1.5 liraya çıktığını anlattı.

SOĞAN İÇİN SON 15 GÜN

Üretici, soğanın tarlada en fazla 15 gün daha bekleyeceğini, bu sürenin aşımı halinde satılamazsa ürünün tamamının çürüyeceğini de ifade etti.

Soğan üreticisinin sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaptığı açıklamada, AKP iktidarının plansız, öngörüsüz tarım politikalarının çiftçiyi de besiciyi de bitirdiğini, ürün planlaması olmadığı için her yıl farklı ürünlerin tarlada kaldığını ve çiftçinin ekimden uzaklaştığını söyledi.

Gürer, “Soğan bu yıl çok ekildi, maliyetini karşılamıyor, gelecek yıl ekim azalacak bu kere soğan üreticisi yine terörist ilan edilecek. Ürün ile ilgili bakanlık bir planlama yapmadığı için bir yıl çok üretim ürünü çürütüyor, ekim düşünce de bu kere tüketici pahalı ürüne mecbur kalıyor. Bunu düzene sokmak iktidarın görevidir” diye konuştu.

TMO’YA ÇAĞRI

Soğan üreticilerinin bu yıl ciddi mağduriyet yaşadığını aktaran Gürer ve Gök üreticinin mağduriyetinin giderilmesi noktasında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve tarım kredi kooperatiflerinin ürünü alması için göreve davet etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin TMO eliyle üreticinin elinde kalan soğanı makul bir fiyata alıp, tüketiciye ulaştırabileceğini vurgulayan Gürer, “Bugün tarlada 60 kuruşa bile alıcı bulamayan soğanın marketlerdeki fiyatı 4 lira civarında. Burada üretici ürününü maliyetine bile satamazken, tüketici de pahalıya ürün alıyor. Tarla ve market fiyatı arasındaki uçurumda, aracılar ciddi paralar kazanıyor. Oysa TMO maliyetin üstünde bir fiyatla ürünü satın alıp, tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla tüketiciye daha uygun bir fiyatla tüketiciye ulaştırırsa hem üretici mağdur olmaz hem de tüketici pahalı ürün almamış olur” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLER SENEYE EKMEMEYİ DÜŞÜNÜYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Ankara Milletvekili Levent Gök görüştükleri çiftçilerin büyük çoğunluğunun girdi maliyetlerindeki artıştan yakındığını ve ürünlerinin para etmediğini söylediğini aktararak, “Çok sayıda çiftçi sırf bu nedenle ölümüzdeki yıllarda üretim yapmamayı düşünüyor. Bu durum, ülke tarımı için ciddi bir sorun teşkil ediyor. O nedenle siyasal iktidarın bu önemli soruna bir an önce eğilip, bu konuda sündüğümüz çözüm önerilerini de dikkate alarak, tedbir almalıdır” şeklinde konuştu.

Ankara CHP il Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP milletvekili Levent Gök ve Ömer Fethi Gürer Şereflikoçhisar Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt ziyaret edip çiftçi sorunlarını görüştüler. Şereflikoçhisar’da çiftçilerle de buluşan Gürer ve Gök burada da çiftçileri dinleyip birer konuşma yaptılar. Kalabalık bir topluluğa hitap eden CHP Ankara Milletvekili Levent Gök Çiftçilerin sorunlarını bildiklerini, takip ettiklerini belirtip iktidarın vurdumduymaz tavrını eleştirdi. “Tarım yapılan her köyde ziraat mühendisi olacak. Çiftçi desteklenecek” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’de 20 yıldır iktidarda olan AKP iktidarının yanlış tarım politikalarının hem üreticiyi ,hem tüketiciyi vurduğunu belirtti. ”Tarımda AKP politikaları duvara tosladı“ diyen CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer CHP iktidarında bir yıl önceden hangi ürün hangi bölgede ne kadar ekilecek, kaça mal olacak, elinde kalırsa devlet alacak, tüketiciye uygun fiyatla ürün gidecek düzeni kuracaklarını söyledi. Çiftçi borçlarından faizi silip, milli gelirin kanunla yüzde 1 çiftçiye verilmesi gerektiği halde AKP iktidarlarında verilmediğini, CHP olarak bunu vereceklerini ifade etti.

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