Tarım Kredi’yi AKP’li siyasetçiler yönetiyor

Çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatiflerine ait şirketlerde AKP’li eski vekiller ve hâlâ iktidara hizmet veren isimlerin üst düzey görevde olduğu ortaya çıktı…

Deniz AYHAN

Tarım Kredi Kooperatiflerine ait şirketler, çiftçi kuruluşu yerine “AKP Çiftliği” oldu. Şirket yönetimleri, AKP’li eski siyasetçilerle dolduruldu. AKP Milletvekili adayı Mustafa Hamurcu Tarım Kredi Holding yönetimine atandı. AKP Bozüyük Seçim İşleri Başkanı Köksal Kacır, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yönetim kurulu başkanı oldu. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne AKP eski Milletvekili Hasan Fehmi Kinay, Gübretaş Yönetim Kuruluna ise AKP eski Milletvekili Mustafa Hamarat atandı. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AKP Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Sakar da Bereket Emeklilik yönetimine girdi. Tarım Kredi şirketlerindeki bazı AKP’li isimler şöyle:

ÇOĞU YAKIN AKRABA

Adem Darımla: Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Üyesi, AKP Akdağmadeni İlçe Başkanı. İsmail Can: Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Üyesi, AKP Haymana İlçe Başkanı. Ahmet Emin Kamacı: Tarkim Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Kamacı’nın kardeşi. Muhammed Çetin: Bereket Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi, Cumhurbaşkanlığı Özel Büro Müdürü. Rüveyda Çiftçi: Bereket Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi, KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanı.