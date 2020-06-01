Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli süt sektörü temsilcileriyle görüştü:

ANKARA (AA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldığını belirterek, "Süt sektöründe net ihracatçı konumda olan ülkemiz 2019 yılında süt ve süt ürünleri ihracatını, bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 357 milyon dolara taşımıştır." dedi.

Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle Bakanlık Toplantı Salonu'nda video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Hayvancılığın sağlıklı toplumun, güvenilir gıdanın ve güçlü ekonominin, bugünkü ve bundan sonraki en temel dinamiği olacağını dile getiren Pakdemirli, Bakanlık olarak hayvancılığa dair politikaları sürdürülebilir üretim ve katma değerli ürün hedefine uygun olarak belirlediklerini söyledi.

Pakdemirli, son 18 yılda, hayvancılık desteklemelerinin 4 kalemden 10 kaleme çıkartıldığını ve 38,4 milyar lira hayvancılık hibe desteği ödemesi yapıldığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) ve Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında, bugüne kadar süt sektörüne yönelik toplam 2 bin 217 projeye 2,1 milyar lira hibe desteği vererek, 4,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesini sağladık. Süt piyasasını yakından takip ederek, 4 yılda toplam 1,1 milyon tondan fazla arz fazlası çiğ sütü piyasadan çektik ve bununla 92 bin 330 ton süt tozu ürettik. Diğer taraftan, kaliteli ve sağlıklı hem damızlık materyal hem de süt üretmek için Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip hayvanlara, yani 951 Hastalıktan Ari İşletme'ye, 301 bin 400 ari hayvan için destekleme ödemesi yapıyoruz."

Son 18 yılda, 11,5 milyon hektar alana toplam 6,7 milyar lira yem bitkisi desteği ödeyerek, yem bitkisi ekiliş alanlarının ve toplam kaba yem üretiminin artmasına katkı sağladıklarının altını çizen Pakdemirli, 2020 yılı yem bitkileri desteklemeleri mevzuat çalışmaları kapsamında yemlik soyayı destekleme kapsamına dahil ettiklerini bildirdi.

– Gezen Hibrit Sağım Sistemi seri üretime hazır

Bakanlıkça geliştirilen Gezen Hibrit Sağım Sistemi projesinin prototipinin hazır olduğunu de belirten Pakdemirli, bu konuda seri üretim aşamasına gelindiğini aktardı.

Bakan Pakdemirli, söz konusu sistemle işletme maliyetini düşürmeyi, sağım hijyenini sağlamayı, sağım işini düşük emek ve maliyetle gerçekleştirerek kolaylaştırmayı, mera hayvancılığı yapan ve sütü sağmayan üreticimizin sağımını gerçekleştirerek, küçükbaş hayvan sütünü ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Pakdemirli, "Ayrıca kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için bu yıl içerisinde, öncelikle pilot olarak belirlediğimiz Aksaray, Burdur ve Çanakkale illerimizi, 2 yıl sonra ise tüm illerimizi sınıflandırılan çiğ süt destekleme kapsamına alarak, kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz." diye konuştu.

Süt üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak, 22,9 milyon tona ulaştığını belirten Pakdemirli, Türkiye'nin süt üretiminde yüzde 107'lik oran ve dünya sıralamasında 8'inci olmasıyla kendi kendine yettiğini söyledi.

Pakdemirli, işletme karlılığı için süt/yem paritesinin 1,3 olmasının istendiğine dikkati çekerek, Ekim 2019'da açıklanan süt fiyatıyla paritenin yaklaşık 1,5'e ulaştığını kaydetti.

– "Çin Halk Cumhuriyeti pazarının kapıları açılmıştır"

Türkiye'den AB ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldığını belirten Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Süt sektöründe net ihracatçı konumda olan ülkemiz 2019 yılında süt ve süt ürünleri ihracatını, bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 357 milyon dolara taşımıştır. Bakanlığımız tarafından 2012 yılından itibaren yapılan çalışmalar doğrultusunda Türk üreticileri için dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin Halk Cumhuriyeti pazarının kapıları açılmıştır. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesinde açıkladığımız 54 tesisimiz Çin Halk Cumhuriyetine süt ürünleri ihracatı yapabilecek. Üretmek kadar pazarlamanın da önemli olduğu günümüz şartlarında, Çin pazarı gibi büyük bir pastadan süt ve süt ürünleri üreticilerimizin gereken payı alacağına olan inancım tam. Hem süt üreticilerimize hem de süt ürünleri üretici firmalarımıza hayırlı olsun. Bakanlık olarak diğer ürün gruplarının da dünya pazarında yer almasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

Öte yandan Pakdemirli, Türkiye'de 200'den fazla peynir çeşidi bulunduğuna dikkati çekerek, bunların 17'sinin coğrafi işaret tesciline sahip olduğunu anlattı.

Sektörün tümüne hitap edecek geniş kapsamlı bir "Süt Eylem Planı" hazırlandığını belirten Pakdemirli, "Çünkü biz sütten ağzı yanan değil, sütle dünyayı doyuran bir ülke olmak gayretindeyiz. Gönülden inanıyorum ki inşallah sağlıklı gıda tedarikinde öncü ülkelerden birisi de Türkiye olacaktır. Bu bağlamda; sektörümüzün Dünya Süt Günü'nü kutluyor, 'Sağlık İçin, Süt İçin' diyorum. Bütün çiftçi, yetiştirici ve üreticilerimize, sizlerin şahsında selamlarımı, sevgilerimi gönderiyor, kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Pakdemirli ve diğer katılımcılar süt içerek, Dünya Süt Günü'nü kutladı.