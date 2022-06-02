Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tercih başvurusu başladı! tarım ve orman bakanlığı personel alımı şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için ÖSYM üzerinden yapılacak KPSS-2022/8 tercih başvurusu başladı. Adaylar tercihlerini, 02 – 09 Haziran 2022 tarihleri arasında yapabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, tercih başvurularının sona ermesiyle taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam bin 800 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2022/8 tercihleri üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Buna göre, 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek. Ayrıca açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi.

KPSS 2022/8 TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM AİS’TE

KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini 2 Haziran’da başlayacak. Tercihler 2-9 Haziran 2022 tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr ‘den yapılabilecek.