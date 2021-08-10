Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan siber saldırı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı domainlerine siber saldırı yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konunun adli makamlara iletildiği ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz saat 01.00 sıralarında Bakanlığın domainlerine siber saldırı yapıldığını açıkladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere hacker grupları tarafından kamu kurumları ve özel sektörün bilişim sistemleri sürekli hedef alınmaktadır. 31.07.2021 tarihinde gece 01.00 sıralarında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın domainlerinden birinde bulunan bazı sunucular siber saldırıya uğramış ve kullanılmaması için şifrelenmiştir.

ŞİFRELEME PROTOKOLLERİ DEVREYE GİRDİ

Bakanlığımızca sabah erken saatlerde bu durum fark edilmiş, sistem şifreleme protokolleri devreye girmiş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkileri ile koordineli olarak bir çalışma başlatılmış, gerekli tedbirler alınmıştır. Bu saldırıda Bakanlığımızın bir kısım sunucuları hedef alındığı için öncelikle tüm sistemin güvenliği kontrol altına alınmıştır.

YEDEKLER KORUMA ALTINDA

Ana domainde olan sunucular etkilenmemiş olup Bakanlığımızda 3 ayrı yedekleme sistemi mevcuttur. Bu yedekleme sistemleri Bakanlığımızda ve özel bir veri merkezinde saklanmaktadır. Bakanlığımızca etkilenen sunucular ve yedekler kriminal bir inceleme için koruma altına alınmış olup elimizde bulunan diğer sistemler üzerine yeniden yazımlar ve veri tabanı kurulmuştur.

VERİ KAYBI YAŞANMADI

Sistemlere ilk müdahale eden profesyonel ekip sistemleri koruma altına alıp internet bağlantılarını kestiği ve sunuculara hiçbir suretle müdahale edilmediği için kişilerin ne istediği ile ilgilenilmemiş ve doğrudan Bakanlığımız yedek sistemlerinin ayağa kaldırılması yoluna gidilmiştir. Sistemler, kurum dışındaki yedeklerden veri kaybı olmadan ayağa kaldırılmıştır. Konu adli makamlara iletilmiş olup gerekli inceleme başlatılmıştır.

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