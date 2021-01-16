Tarımda modern sulama sistemlerinin oranı mevcut projeler tamamlandığında yüzde 94'e yükselecek

ANKARA (AA) – MUSTAFA ÇALKAYA – Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal sulamada yüzde 29'a ulaşan modern sulama sistemlerinin kullanımını, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yüzde 94'e yükseltmeyi hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basınçlı sulama sistemlerine öncelik vererek, su kayıplarının azaltılacağını belirtmesinin ardından gözler bu alana yönelik yatırımlara odaklandı.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, son 18 yılda yaklaşık 255 milyar liralık su yatırımı gerçekleştirilerek 8 bin 695 tesis hizmete sunuldu.

Bunların 600'ü baraj, 423'ü gölet ve bent, 590'ı hidroelektrik santrali, 1457'si sulama, 262'si içme suyu, 21'i atık su arıtma, 5 bin 89'u taşkın koruma ve 253'ü toplulaştırma tesislerinden oluşuyor.

İklim değişikliği ve nüfus artışının etkisiyle depolama yapılarının önemi giderek artıyor ve alternatif depolama yapıları değer kazanıyor. Yeraltı barajları bu alternatifler arasında ilk sırada yer alıyor. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından hazırlanan "Yeraltı Suyu Suni Besleme ve Yeraltı Barajları Eylem Planı" ile yarı kurak coğrafyada bulunan ülke su rezervine katkıda bulunulması için 2023 yılına kadar 100'ün üzerinde yeraltı barajı inşa edilecek.

– Sulama şebekeleri de modernize ediliyor

Türkiye'de sarf edilen suyun yüzde 74'üne karşılık gelen 44 milyar metreküpü tarım sektöründe kullanılıyor. 2000'li yılların başından itibaren büyük ölçüde tasarruf sağlayan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması yönünde bir atılım içine girildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, tarımsal sulamada yüzde 6 olan modern sulama sistemleri yüzde 29'a yükseltildi. Bu oran inşaatı devam eden projeler tamamlandığında yüzde 94'e yükselmiş olacak.

Modern kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilerek, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlanıyor.

Öte yandan ülkedeki mevcut klasik sulama sistemleri ve sulama şebekeleri de modernize edilerek yağmurlama ve damla sulamaya dönüştürülüyor.

– 2021 hedefleri

Bu yıl 51 baraj, 39 gölet ve bent daha bitirilerek depolama sayısı 1617'ye, depolama kapasitesi 180 milyar metreküpe ulaştırılacak. Tamamlanacak 92 sulama tesisiyle toplamda biten sulama tesisi 3 bin 313'e, sulamaya açılan saha 69 milyon dekara çıkarılacak. Toplulaştırmada 44 proje daha bitirilerek, sonuçlandırılan proje sayısı 307'ye, tescil edilecek alan 13 milyon dekar artırılarak, 60 milyon dekara yükseltilecek.

İçme suyu tesislerinin 12'si daha bitirilecek ve tesis sayısı 358'e, temin edilecek içme suyu miktarı yıllık 4,8 milyar metreküpe ulaştırılacak. 137 taşkın tesisi de tamamlanarak, biten tesis sayısı 10 bin 244'ü bulacak.