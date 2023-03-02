“Tarımdaki deprem darbesine karşı etkin önlem alınsın”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, depremin tarıma ve üreticiye yönelik olumsuz etkilerine dikkat çekerek gıda güvenliği için üretimin kesintisiz sürmesi gerektiğini söyledi. Meclis’te konuşan Barut, “Deprem nedeniyle süreklilik arz eden tarımsal üretimde kopmalar olmasın, çiftçi borçlarının tamamı silinsin. Yeterli destek verilerek girdi temini sağlanması, ürün planlaması, ekim ve dikim faaliyetleriyle hasat sürecinde çiftçiye alım garantisi verilmesi gibi adımlar atılsın!” dedi.

“DEPREM BÖLGESİNDE KAOS BÜYÜDÜ”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda depremle ilgili söz alarak yaşanan olumsuzluklara değinen Ayhan Barut, “Deprem nedeniyle birbiriyle çok yakın sosyal, ekonomik ve manevi ilişkileri olan bölgede hayat çok olumsuz etkilenmiştir.

Ülke nüfusunun yüzde 15’ini barındıran ve tarımın merkezi olan bölgede kaos büyümüştür. Ticari yaşamın yüzde 12’sine, tarımın yüzde 16’sına doğrudan etki eden bölgemiz için olumsuzluğun boyutu katlanmıştır” diye konuştu.

“DAHA ÇOK GECİKMEYİN”

Deprem felaketinin ardından tarımsal üretim, üretim ve ticari yaşam ile çiftçilerin talepleriyle ilgili önerilerini paylaşan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Üretim ve ticari hayatın devamı için esnafından sanayicisine, çiftçisinden tüccarına çek ve senetlerin ödenmesi, faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması noktasında etkin adımlar atılmalıdır. Tohumun toprakla buluştuğu dönemde çiftçi gübreden tohuma, zirai ilaçtan temel girdilerine dek etkin desteklenmelidir.

Süreklilik arz eden tarımsal üretim boyutunda kopmalar olmasın. Gıda güvenliğinin sağlanması ve üretimin sürmesi için çiftçi borçlarının tamamı silinsin. Yeterli destek verilerek girdi temini sağlanması, ürün planlaması ile ekim ve dikim faaliyetleriyle hasat sürecinde çiftçiye alım garantisi verilmesi gibi adımlar daha çok gecikmeden atılmalıdır.”