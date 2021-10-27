Tarkan sosyal medyadan duyurdu: Yeni şarkının kayıtları başladı

Tarkan, sosyal medya hesabından yeni şarkısı için çalışmalara başladığını duyurdu. Sanatçı, “Yeni şarkının keman kaydı” dedi.
Corona virüsü salgınının başlamasından sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya’daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye’ye döndü.
Salgın nedeniyle tüm proje ve konserlerini iptal eden sanatçı, İstanbul’a döner dönmez çalışmalarına hız verdi.
“YENİ ŞARKININ KEMAN KAYDI”
Tarkan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hazırlıklarını “Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kayıdı. Ay çok mu güzel oldu ne?” notuyla takipçilerine aktardı.