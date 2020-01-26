Tarkan’dan AFAD’a 100 bin TL bağış

Megastar Tarkan, Elazığ’da gerçekleşen büyük depremde acılı ailelere destek olmak amacı ile AFAD’a 100 bin TL bağışladı. Tarkan’ın bu örnek davranışı diğer sanatçıları da harekete geçirdi.

Elazığ’da olan ve birçok kenti etkileyen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kayıpları ve yaralılar yürekleri dağladı. Megastar Tarkan, depremden dakikalar sonra depremzedeler için harekete geçti. Uçankuş’un haberine göre, acılı aileleri yalnız bırakmayan Tarkan, AFAD’a 100 bin TL bağışladı. Örnek davranışı ile gönülleri fetheden Tarkan, depremzedelere hem maddi hem de manevi destek vererek yardım çağrısında bulundu.