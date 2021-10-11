Tarkan’ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede’nin oğluyla aşk yaşıyor

Tarkan’ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43), fotoğrafçı-yazar Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya (21) ile aşk yaşadığını ilan etti.

Sozcu.com.tr

Yıllar önce Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk (43), önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka’da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için İstanbul’a geldiğini söyledi.

Öztürk, kite surf okulu ile ilgili “Akyaka’da amacımız yavaş yavaş genç sporcular yetiştirmek. Her yıl 35 bin kişi benim okulumdan geçiyor, öğrendiği zaman tekrar geliyor. Yeni öğrenmek isteyenler çok oluyor kısa sürede öğreniliyor. Belli şeylerde belli bir alım gücü gerekiyor fakat zengin sporu diyorlar ama öyle değil. İlk etapta bütün malzemeyi her şeyi biz sağlıyoruz öğrencilere” şeklinde konuştu.

43 yaşındaki Bilge Öztürk, aşk hayatı ile ilgili soruya da “Üç aydır Daren Gerede ile birlikteyim. Mutluyuz” diye cevap verdi.

Aşkını Instagram hesabından paylaştığı bu kare ile de ilan eden Öztürk’e kendinden 22 yaş küçük sevgilisinin annesi Bennu Gerede’den yorum geldi.

Gerede, fotoğrafa; “Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve İsmail Polat sen de benim için çok çok farklı bir yerdesin. Seni de inanılmaz seviyorum Bilge’ciğim. Çok ve çok” şeklinde yorum yaptı.

İlginizi Çekebilir Bennu Gerede ve oğulları Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’da podyuma çıktı