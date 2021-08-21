Tarla ile TÜİK arasında büyük fark

TÜİK’in açıkladığı tarımsal girdilerdeki yıllık artış yüzde 27.6’da kalırken, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, girdilerin yüzde 50-120 aralığında arttığını söyledi. Suiçmez, artan maliyetlerin gıdada yeni zamlara yol açacağını aktardı.

GAMZE BAL

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon, işsizlik gibi verilere olan güvensizlikten sonra çiftçinin maliyetlerine ilişkin açıklanan veriler de eleştiri konusu oldu.

TÜİK’in 2021 Haziran’ına ilişkin açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ne (Tarım-GFE) göre, son bir yılda gübre fiyatları yüzde 52, hayvan yemi yüzde 29, tarımsal ilaçlar da yüzde 11 arttı. Girdiler ortalamada ise yıllık yüzde 27.6 artmış oldu.

Ancak TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) ile Türkiye Ziraatçılar Derneği’nden (TZD) aldığımız iki ayrı veriye göre, ülke genelindeki yıllık girdi artışları tarımsal ilaçlarda yüzde 30-85 aralığında artarken, bu artış hayvan yeminde yüzde 60, gübrede ise yüzde 90-120’ye kadar çıkıyor.

Bazı uzmanlar hesaplama yöntemindeki birtakım teknik farklılıklara işaret ederken, ziraat sektörü temsilcileri açıklanan verileri “fazla iyimser” ve “makyajlı” olarak niteliyor.

‘DAHA KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE HESAPLANMALI’

TÜİK’in açıkladığı veriler ile sahadaki veriler arasında en az iki kat bir fark olduğuna dikkat çeken ZMO Genel Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “TÜİK’in verileri sahayla kıyaslandığında oldukça iyimser kalıyor. Makyajlı rakamlar yerine gerçeklik tüm çıplaklığıyla ortaya konmalı” dedi.

ZMO İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran, bunun, daha detaylı açıklanacak verilerle sağlanabileceğine dikkat çekti.

“Tahıl, bakliyat, meyve ve sebze üreticilerinin ayrı ayrı kullandığı tüm girdiler alt gruplarda detaylı incelenerek hesaplanmalı” diyen Kapıkıran, “Bu daha gerçekçi bir veri verir ve çiftçinin karşılaştığı sorunları daha net ortaya koyar” diye konuştu.

MALİYETLERDEKİ ARTIŞ ÜRETİMİ DE DÜŞÜRDÜ

Sozcu.com.tr’ye konuşan bir diğer isim, Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş, TÜİK’in açıkladığı gübre artışlarının yıllıkta yüzde 53’te kalamayacağına dikkat çekiyor:

“Gübrede, çeşidine göre değişmekle birlikte yıllık 120’lik bir artış var. Hatta fiyatındaki pahalılıktan dolayı üretimde yeterli gübre kullanılamadı. Gübre kullanımı neredeyse yarı yarıya azaldı. Düşen rekoltede kuraklık kadar bu da etkili.”

ZMO İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapıkıran da çiftçilerin son zamanlarda hayvancılık yapan komşularından aldıkları hayvansal gübreleri üretimde kullanmaya başladıklarının bilgisini verdi.

GIDA FİYATLARINI ARTIRMAYI SÜRDÜRECEK

Öte yandan, sahadaki fiyatların oldukça altında kaldığı için eleştirilen bu veriler bile, tarımsal girdi enflasyonunun 32 ayın zirvesini gördüğüne işaret etti. Ancak maliyetlerdeki bu artışların, çiftçinin sattığı ürünlerin fiyatlarına tam olarak yansımadığı da bir diğer gerçek.

Tarım-ÜFE’ye, yani çiftçinin sattığı ürünlerin enflasyonuna bakıldığında girdi maliyetlerindeki artışın satılan ürünlerin fiyatlarına henüz yansımadığı görülüyor.

ZMO Başkanı Baki Remzi Suiçmez ve ZMO İstanbul Başkanı Murat Kapıkıran, bu detaya dikkat çekerek, “Gıda fiyatlarını artıracak yeni zamlar kapıda” değerlendirmesinde bulundular.

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