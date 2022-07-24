Tarlada temizlik ateşiyle az daha köyü yakıyorlardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinde yakılan temizlik ateşi nerdeyse ormanı ve köyü yakıyordu. Vatandaşın yaptığı ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ve orman ekipleri yangının ormana sıçramasını ve köye girmesini son anda önledi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi Balcılar Mevkii’ndeki tarım arazisinde temizlik yaptıktan sonra anız atıklarını yakanlar şiddetli rüzgarın etkisi ile alevleri önleyemedi.

Hızla büyüyen yangın zeytin ağaçlarının da bulunduğu tarım arazisinden köye ve ormanlık araziye doğru ilerledi. Önce köylülerin ardından mahalle gönüllüleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman arazözlerinin müdahale ettiği yangın bir saatte kontrol altına alındı.

BU HAVADA ATEŞ YAKMAK ALANA BENZİN DÖKMEK GİBİ

Büyüyen yangında soğutma çalışmaları devam ederken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangına müdahale edenlerden evli ve iki çocuk babası Kerim Avcı (38) “Orman, belediye, zabıta, muhtar herkes uyarıyor, ateş yakmayın yola sigara atmayın diye, bu havada tarlada ateş yakmak alana benzin dökmek gibi bir şey. Ayıptır günahtır yazıktır, bu değerlere böyle sorumsuzluk olmaz. Cezaların caydırıcı olmaması insanların böyle sorumsuz ve korkusuz olmasına neden oluyor” diye konuştu.

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