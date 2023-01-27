Tarlaları icradan satışa çıkarılan çiftçiler isyan etti

Niğde’ye bağlı Orhanlı beldesi ve çevresinde, biriken borçları nedeniyle çiftçilerin tarlalarına el konularak icra yoluyla satışa çıkarıldı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerle buluşup borçlarından dolayı el konulan tarlaları icra yoluyla satışa çıkarılanları tek tek dinledi. Gürer, iktidara seslenerek, çiftçilerin borçlarını ödeyebilmesi için düşük faizli kredi ayarlaması yapması gerektiğini dedi.

Yıllar itibariyle birikmiş elektrik borçlarının faizlerinin silinip anaparanın taksitlendirilmesi yönündeki çiftçi taleplerini aktaran CHP Milletvekili Gürer, borçların ödenebilmesi için de düşük faizli kredi temin edilmesi gerektiğini belirtti.

“12 YILDIR EKİPMANLARIMI SATARAK GEÇİNİYORUM”

Bir çiftçi, elektrik borcu ve üzerine yüklenen faiz borcu nedeniyle tarlalarının satışa çıkarıldığını belirterek şöyle konuştu: “BEDAŞ’tan bir müdür muavini beni aradı. Tarlanı icrayla satacağız dedi. Ben zaten satışa çıkardım. Niye yok parasına satacaksınız benim tarlamı dedim. Bana avukatların baskı yaptğığını 35 bir TL de avukat parası çıkacağını söylediler. Kurum bizim tarlamızın peşinde… 12 yıldır benim aboneliklerim kapalı. Ekipmanlarımı satarak geçiniyorum. Bundan sonra neyle geçineceğim. Benim tarlamı satacaklarmış. Böyle bir şey var mı ya hu…”