TARSİM yetkilileri, Tunceli’de Söz Sizde Toplantısı’na katıldı

İSTANBUL (AA) – Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri, Tunceli'de gerçekleştirilen Söz Sizde Toplantısı'na katıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin Tunceli’de açılışını yaptığı Söz Sizde Toplantısı’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel’in yanı sıra Bakanlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve paydaş kurum temsilcileri ile üreticiler yer aldı.

Program kapsamında, sektör temsilcilerinin talepleri alınarak, bu taleplere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.