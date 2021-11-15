Tarsus’ta ucuz ekmek kuyruğu

Mersin’in Tarsus ilçesinde ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zam dar gelirli vatandaşları ucuz ekmeğe mecbur etti. Vatandaşlar fırın ve marketlerde 2 TL’ye satılan ekmeği, 95 kuruşa satın alabilmek için Tarsus Belediyesi’ne ait fırının önünde metreleri bulan uzun kuyruk oluşturdu.

Ali Ekber ŞEN

Mersin’in Tarsus ilçesinde daha önce 1.50 TL’den 2 TL’ye çıkarılan ekmek fiyatları, dar gelirli vatandaşların 95 kuruştan satılan Belediye Ekmek Fabrikası’na akın etmelerine yol açtı. Ellerinde torbalar ve poşetler bulunan dar gelirli yurttaşlar, 1 TL 5 kuruş daha ucuz olan belediye ekmeğini alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu.

95 KURUŞTAN SATILAN EKMEĞE HÜCUM

Tarsus’ta Fırıncılar Odası’nın aldığı kararla 1.50 TL olan ekmek fiyatı 50 kuruş zamla 2 TL olarak belirledi. Zamlı fiyat uygulaması üzerine vatandaşlar, Şehitisak mahallesindeki belediye fırınına akın ederek 95 kuruştan satılan ekmek için kuyruk oluşturdu. Sabah, öğlen ve akşam saatlerinde kuyruğa giren vatandaşlar 1.05 daha ucuz olan belediye ekmeğini alabilmek için dakikalarca sıra beklemek durumunda kalıyor.

40 BİN EKMEK ÜRETİLİYOR

Bu arada Tarsus Belediyesi Ekmek Fabrikası’nda günde 40 bin ekmeğin üretildiği, 7 halk ekmek büfesi, et market ile halk market bünyesinde de 95 kuruştan ekmek satıldığı öğrenildi. Vatandaşlar ise ucuz ekmeğin satılacağı halk ekmek büfesi sayılarının artmasını istiyor.

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