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30 Nisan 2023
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Tartıştığı erkek arkadaşını öldürüp teslim oldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Ünye’nin Keş Mahallesi kumsalında iddiaya göre Merve K. ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Merve K., Cengiz Pehlivanı yanında bulunan tabancayla vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Göğsüne ve bacaklarına 6 kurşun isabet eden Pehlivan, ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Pehlivan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Merve K., jandarma ekiplerine teslim oldu. (DHA)

Alaturka Online
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