Tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

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Alaturka Online
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Ankara’nın Sincan ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı kardeşlerinden birini bıçakla öldürdü, diğerini ise ağır yaraladı.

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Tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi’nde kağıt toplayan yabancı uyruklu 3 kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kardeşlerden en büyüğü M.E, yanında bulunan bıçakla kardeşi Hasan E’yi öldürdü.

Diğer kardeşi Behçet E’yi de ağır yaralayan ve olay sırasında kendi de yaralanan zanlı daha sonra kaçtı.

Zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılırken, Behçet E. hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hasan E’nin cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. AA

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