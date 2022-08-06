Tartıştığı karı- kocanın boğazını kesti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Mert Serkan L., tartıştığı komşuları Hacer Alkan (55) ve Aydın Alkan (58) çiftinin boğazını bıçakla kesti.

Olay, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Rüştü Onur Sokak üzerinde meydana geldi. Alkan çifti ile komşuları arasında sokakta bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BOĞAZLARINI KESİP KAÇTI

Komşulardan Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çift, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hacer Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Aydın Alkan’ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Mert Serkan L.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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