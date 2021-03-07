Tartıştığı kişiyi 12. kattan atan zanlı serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) – Şişli'de tartıştığı kişiyi 12. kattan atan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Yüzer Havuz Sokağı'ndaki iş merkezinin 12. katında Ç.B (21) ile İ.D arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ç.B, tartıştığı kişiyi iş merkezinin korkuluklarından aşağı attı. Bir alt kata düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan İ.D'nin şikayeti üzerine zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan iki kişi arasında yaşanan kavga ve İ.D'nin aşağı atılması iş merkezinde bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.