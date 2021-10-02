“Tasarılar İçin Harıl Harıl Çalışacağım”

Başkan Joe Biden, altyapı paketi ve 3,5 trilyon dolarlık sosyal harcamalar tasarısını Kongre’den geçirmek için “harıl harıl çalışacağını” söyledi. Biden, tasarılara Amerikalılar’ın desteğini pekiştirmek amacıyla yeni seyahatler planladığını da kaydetti.

Biden, iç politikada gerçekleştirmek istediği icraatlerin temelini oluşturan iki tasarı konusunda Demokrat Parti içinde ılımlılarla sol eğilimli ilerici kanat arasında yaşanan anlaşmazlığı çözmek amacıyla dün Kongre’yi ziyaret etmişti.

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, yurt içinde daha fazla gezerek tasarılara halkın desteğini arttırmak için yeteri kadar gayret ortaya koymadığı eleştirilerini kabul etti.

Bunun nedeni olarak, ABD içindeki son gezilerinde kasırga ve fırtına kaynaklı zararlara odaklanmak durumunda kalması ve diğer bazı konulara işaret eden Biden, tasarıların içeriğini halka daha iyi izah etmek ve bu tasarıların “neden bu kadar önemli olduğunu anlatmak” için ülke genelinde yeni seyahatler düzenleyeceğini açıkladı.

Biden tasarılarla örneğin çocuklar için sağlık bakımı masraflarını sıradan Amerikalılar için daha uygun hale getirmeyi amaçladığını kaydetti.

“Bu yasal düzenlemelerin hiçbirinin içerisinde radikal, akla yatkın olmayan bir kısım yok” diyen Biden, Amerikan halkını bu tasarıların önemli konusunda ikna etmeye çalışacağını ve halkın da buna ikna olacağını düşündüğünü söyledi.

Biden, iki tasarının da Kongre’den geçeceğine güvendiğini belirtti ancak kesin bir tarih vermeyi reddetti, “Bunu başarabileceğimize inanıyorum” ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de bugün Demokrat Kongre üyelerine gönderdiği mektupta, altyapı tasarısını, otoyollara fon sağlayan yasanın süresinin dolacağı 31 Ekim’den çok önce geçirmeleri gerektiğini belirtti. Sosyal harcamalar tasarısı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Pelosi, “İki tasarıyı da yakında geçireceğiz ve geçirmeliyiz” dedi.

Demokrat Parti içindeki ılımlı kanat, Senato’dan daha önce zaten geçen 1 trilyon dolarlık altyapı paketinin Temsilciler Meclisi’nde de hemen oylamaya sunulmasını istiyor ancak ilericiler sosyal harcamaları arttırma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konuları içeren 3,5 trilyon dolarlık dev tasarı üzerinde anlaşma sağlanmadan diğer tasarıyı da bekletmeden yana tavır sergiliyor.

Kongre’deki yasal süreçler hakkında derin deneyime sahip eski senatör Biden dün parti grubuna yaptığı açıklamada, daha küçük kapsamlı tasarıyı erteleyebileceklerini ve daha büyük tasarıdaki miktarıyla 2 trilyon dolar civarına indirebileceklerini kaydetti.

Biden ayrıca bugünkü açıklamasında, Senato’daki Cumhuriyetçiler’in borç. Tavanını arttırma çabalarını engellemeyeceklerini umduğunu söyledi, “bu tamamen vicdansızlık olur” dedi.

ABD Maliye Bakanlığı, hükümetin 28,4 trilyon dolarlık borçlanma limitinin Kongre tarafından yükseltilmesi için 18 Ekim civarına kadar süresinin olduğunu tahmin ediyor. Bakanlık eğer bu adım atılmazsa temerrüde düşme ve bunun da korkunç derecede ekonomik neticelere yol açma potansiyeli riskinin ortaya çıkacağı uyarısında bulunuyor.