Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu’ndan 31. yaş partisi

Yazan:
Alaturka Online
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Dünyaca ünlü tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak kullanılan Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda doğum günü partisi düzenledi. Partiden kareler sosyal medyaya damga vurdu.

Yayınlanma: 09:35 – 13 Eylül 2021 Güncellenme: 10:14 – 13 Eylül 2021

Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu’ndan 31. yaş partisi

17 Eylül’de 31 yaşına girecek olan tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, artık müze olarak hizmet veren Karaköy’deki Zülfaris Sinagogu’nda erken doğum günü partisi düzenledi.

Dilara Fındıkoğlu

Lady Gaga, Bella Hadid, Rihanna gibi dünyaca ünlü yıldızları giydiren Fındıkoğlu, ‘kırmızı’ temalı doğum günü partisine birçok yakın arkadaşını da davet etti.

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki, Melisa Tapan, Cemal Can Canseven, Duygu Özaslan gibi isimler kırmızı kıyafetlerini giyerek sinagoga geldi.

Duygu Özaslan

Partiden renkli görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

Melisa Tapan

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