‘Taşımalı eğitimle her gün 500 bine yakın öğrencinin yaşamı riske atılıyor’

Eğitim İş Bursa Şubesi, Nilüfer’de 22 öğrencinin yaralandığı kazada, taşımalı eğitim sisteminin tehlikesine dikkat çekti.

“BURSA’DA 700 CİVARI KÖY OKULU KAPATILDI”

Son 21 yılda Türkiye’de 17 bin, Bursa’da 700 civarı köy okulunun kapatıldığına dikkat çeken Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, “Bugün okulları kapatılan ve taşımalı eğitime mahkum edilen öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına gitmeye çalışırken hafriyat kamyonuyla okul servisinin çarpışması sonucu 100 metre sürüklenmiş ve 22 öğrenci yaralanmıştır. Israrla bu suçu işlemeye devam eden, öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim hakkını gasp eden siyasi iktidar, her gün 500 bine yakın öğrencinin yaşamını riske atmaktadır. Çocuklar için en güvenli, en nitelikli okul; evlerine en yakın okuldur” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN NEREDEYSE SERVİS KAZASI HABERLERİ GELİYOR”

“Bu çağda taşımalı eğitim utancını bizlere yaşatan siyasi iktidar, her gün neredeyse başka bir kentten, ilçeden, ülkenin dört bir yanından gelen servis kazası haberlerine gözünü kulağını tıkamaya, garabet sistemi sürdürmeye devam etmektedir” diyen Toy, şunları kaydetti;

“Kapatılan köy okulları yanı sıra MEB bütçesinden paralel, yandaş vakıflara aktarılan paralarla derslik yapılabilecekken tekli eğitime geçme vaatlerini de tutmamış ve ikili eğitim yapan okul sayısını artırmıştır. Derslik yetersizliği nedeniyle Bursa’da öğrencilerin çoğu da özel servis kullanmak zorunda kalmaktadır.”

“TAŞIMALI EĞİTİMİN BİR SUÇ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM”

“Yakın zamanda bir öğrencimizin ölümüyle sonuçlanan başka bir kazadan sonra bu sabah Kayapa İlk ve Ortaokulu’na gitmek için yola çıkan öğrencilerimizin yaşadığı kazadan dolayı son derece üzüntülü olduğumuzu ifade etmek ve taşımalı eğitimin bir suç olduğunun altını çizmek isterim.”

“ÖĞRENCİLERİ TERCİHSİZ BIRAKTI”

AKP iktidarının eğitim alanını enkaza çevirdiğini, köy okullarını kapatarak köyleri öğretmensiz bıraktığını, öğrencileri örgün eğitimi terk etmek ya da bu riskli taşıma sistemine mahkum olmak arasında tercihsiz bıraktığını dile getiren Toy, açıklamasına şöyle devam etti;

“Köyünde okul olmadığı için gerici vakıfların, cemaatlerin yurtlarına terk edilen öğrencilerimiz Aladağ’da yanarak ölmüş, Karaman’da tecavüze uğramış, 6 Şubat depreminde kaçak yurtlarda enkaz altında kalmıştır.

Çocuklarımıza güvenli, sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamak şöyle dursun yaşamlarını hiçe sayan, tehlikeye atan bir anlayışla mücadele ediyoruz. Başta bugün yaralanan öğrencilerimiz olmak üzere hepimize geçmiş olsun. Bu son olsun.”

NE OLMUŞTU?

Nilüfer ilçesi Maksempınarı Mahallesi’nde öğrenci servis midibüsü ile TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile aynı araçta bulunan ve Kayapa Ortaokuluna giden 22 öğrenci yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.