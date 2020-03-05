Taşıyıcı Son Hız oyuncu kadrosu… Taşıyıcı: Son Hız filminin konusu ne?

Geçtiğimiz yıllarda vizyonda olan ve adından söz ettiren Taşıyıcı: Son Hız filminin konusu ve oyuncuları film özellikle televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak ediliyor. Taşıyıcı Son Hız’ın konusu ve oyuncuları haberimizin devamında yer alıyor…
Aksiyon içeriğiyle dikkat çeken ve senaryosunda Luc Besson’ın imzası olan Taşıyıcı serisinin 4. filmi, Taşıyıcı Son Hız’ın konusu ve oyuncuları haberimizde…
TAŞIYCI SON HIZ OYUNCULARI
Ed Skrein
Loan Chabanol
Ray Stevenson
Lenn Kudrjawizki
Tatiana Pajkovic
Anatole Taubman
Gabriella Wright O
Radivoje Bukvic
Cedric Chevalme
Samir Guesmi
Noémie Lenoir
TAŞIYICI SON HIZ KONUSU
Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa’nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.