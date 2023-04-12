Taşlar yerinden oynayacak

Yaklaşan seçim öncesi ittifaklar ve partiler milletvekili aday listelerini belirlerken tartışmalar da beraberinde geldi. SÖZCÜ TV’nin ses getiren programlarından ‘Büyük Satranç Tahtası’ bu akşam, açıklanan vekil listelerinin 14 Mayıs’a nasıl etki edeceğini, hayat pahalığının sandığa nasıl yansıyacağını ve AKP Ordu İl Başkanı’nın “İstifanın eşiğindeyiz!” mesajı ile yaptığı liste itirazının ne anlama geldiğini masaya yatıracak.

Siyasal İletişim Danışmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver, gazeteci Ayşen Şahin ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ahat Andican; Simge Fıstıkoğlu moderatörlüğünde Aytunç Erkin’in sorularıyla gündemi değerlendiriyor.