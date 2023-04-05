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4 Nisan 2023
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Taşlar yerinden oynayacak

Alaturka Online
Alaturka Online

Büyük Satranç Tahtası, SÖZCÜ TV ekranlarında siyasetin gündemini değerlendirmeye devam ediyor. Simge Fıstıkoğlu moderatörlüğünde, SÖZCÜ gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in katkılarıyla ekrana gelen programda bu akşam, vatandaşın cebini yakan yüksek enflasyonu ekonomist Evren Zelyut farklı bir bakış açısıyla yorumlayacak.

ABD büyükelçisinin Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine Erdoğan’ın tepkisini ve seçim öncesi ittifaklardaki son durumu gazeteciler Ayşe Sucu ile Cem Seymen, hukukçu Rezan Epözdemir ve Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı değerlendirecek.

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