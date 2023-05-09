Taşlı saldırının perde arkası

14 Mayıs’taki büyük seçim öncesi sandığın nabzını parti genel başkanlarıyla birlikte tutan ‘Liderler Özel’ bu hafta da önemli bir SEÇİM haftasına giren Türkiye’de siyaset meydanlarındaki tansiyon hiç olmadığı kadar yükselmiş durumda.

SÖZCÜ TV, siyasetin ve seçimin kalbinin attığı başkent Ankara’da neler yaşandığını, gündemdeki en sıcak konuları ekranlara taşıyor. “Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da yapılan taşlı provokasyonun arkasında kim var? İktidar neden kutuplaştırmaya yatırım yapıyor? Devlet Bahçeli “Bu hainler vücutlarına mermi alırlar” sözleriyle ne kast etti?”

SÖZCÜ Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek soruyor, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ‘Başkent Kulisleri’nde yanıtlıyor…