Taşucu Limanı da özelleştirildi: İhale Mersinli Cey Grup’un oldu

2003’te özelleştirme kapsamına alınan, 2017’de Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne geçen Taşucu Seka Limanı ve art alanı, 18 yıllık inişli çıkış maceranın ardından özelleştirildi. Mersin’deki Cey Grubu ortak girişimi 684 milyon liraya, limanın işletme hakkını 40 yıllığına aldı.

Ali Ekber ŞEN

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, “Stratejik öneme sahip Taşucu Limanı’nın özelleştirilmesi ve geri sahasının satışı kabul edilemez” ifadelerinde bulunduğu ihale sonuçlandı.

Taşucu Limanı ve art alanlarının özelleştirilmesi ihalesini Mersin’de ki Cey Grubu ortak girişimi 684 milyon liraya limanın işletme hakkını 40 yıllığına aldı ve limanın arkasındaki 714 bin 200 metrekarelik alanın yeni sahibi oldu.

Samsun Limanı ve Mersin Serbest Bölgesi’ni işleten Cey Grubu ortak girişiminin hedefinin alan üzerinde serbest bölge kurmak olduğu ifade ediliyor.

İHALE PAZARLIK USULÜYLE YAPILDI

2003’te özelleştirme kapsamına alınan, 2017’de Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne geçen Taşucu Seka Limanı ve art alanı, 18 yıllık inişli çıkış maceranın ardından özelleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Taşucu Limanı’nın ve liman geri sahasında yer alan 714 bin 200 metrekare yüzölçümlü “sanayi tesis alanı” imarlı taşınmaz ile üzerinde bulunan tüm yapı ve tesislerin bir bütün halinde özelleştirme ihalesine çıktı.

Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş, Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş, Saray Holding A.Ş ve Cey Grubu ortak girişimi teklif verdi. Saray Holding ve Toros Tarım ihalede 600 milyona kadar çıkıp ikinci turda çekildi. İkinci turda Albayrak 679 milyon, Cey Grubu ortak girişimi 684 milyon teklif sundu. Böylece ihaleyi Mersinli Cey Grubu ortak girişimi kazandı.

SAMSUN LİMANINI DA İŞLETİYOR

Limanın işletme hakkını 40 yıllığına alan Mersinli iş insanı Ali Avcı’nın sahibi olduğu Cey Grubu aynı zamanda Mersin Serbest Bölge ve Samsun Liman İşletmesi’ni de yürütüyor.

Lojistik alanında Mersin’in en köklü firmaları arasında yer alan Cey Grubu ortak girişimi Taşucu Limanı işletmesinin yanı sıra art alanında yer alan ve imar planlarında “sanayi alanı” olarak işaretlenen geniş arazinin de sahibi oldu.

VEKİL BAŞARIR ELEŞTİRMİŞTİ

Bu arada Samsun Limanı ve Mersin Serbest Bölge işletmeciliğini üstlenen Cey Grubu ortak girişiminin hedefinin, 40 yıllığına aldığı Taşucu Limanı’nın art sahasındaki sanayi tesis alanı üzerinde Mersin’in ikinci Serbest Bölgesi’ni kuracağı ifade ediliyor.

Öte yandan, stratejik öneme sahip Silifke ilçesi Taşucu Limanı’nın özelleştirilmesi ve geri saha satışı ile ilgili CHP’li Ali Mahir Başarır açıklamalarda bulunmuş ve “Stratejik öneme sahip Taşucu Limanı’nın özelleştirilmesi ve geri sahasının satışı kabul edilemez” demişti.

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