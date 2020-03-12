Tatil haberi sonrası öğrenciler otobüs firmalarına akın etti

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, üniversitelerin de 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildiğini açıkladı. Bir çok öğrenci ise kararın açıklanması ile birlikte ailelerinin yanına dönmek için bilet almaya başladı.

Yaklaşık 47 bin öğrencinin yaşadığı Çanakkale’de ise otobüs firmaları önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Öğrencilerin en çok bilet aldığı ilin ise İstanbul olduğu öğrenildi. Yaşanılan yoğunluğun sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İNTERNET SİTELERİ ÇÖKTÜ

Öte yandan yaşanılan yoğunluk sebebiyle Pamukkale, Metro ve Kamilkoç gibi bir çok otobüs şirketinin sitelerinde yavaşlamanın olduğu ve bazı durumlarda giriş sağlanamadığı görüldü.

KARABÜK’TE DE ÖĞRENCİLER KUYRUĞA GİRDİ

Karabük’te de Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler, uzun bilet kuyrukları oluşturdu.

Üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı 100. Yıl Mahallesi’nde otobüs firmalarının bilet satış noktalarına akın eden öğrenciler, yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu.

SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

Öğrenciler, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi. Karabük Üniversitesi öğrencisi Melih Bulut, “Hangi gün gidebilirsek o gün gideceğiz. Bizim için iyi oldu, sınavlar yaklaşıyordu, daha çalışmamıştık, avantajlı oldu” dedi.

İstanbul’a gitmek isteyen Nuray Yıldız ise, “Bilet almaya çalışıyoruz. Sıra gelene kadar bekleyebiliriz” diye konuştu.

Kuyruğun sonunda yer alan ve Adıyaman’a giden Elif Efe ise, “Beklemiyordum, benim aktarmalı. Hem oradakilerle hem de buradakilerle görüyorum” ifadelerine yer verdi.

Bilet alabilen bir üniversite öğrencisi de biletlere yoğun ilgi olduğunu, bilet fiyatlarında biraz artış yaşandığını belirtti.

KÜTAHYA’DA DA KUYRUK OLUŞTU

Kütahya’da da benzer manzaralar vardı. Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Bazı öğrenciler, biletlerini alıp memleketlerinin yolunu tutarken, bazıları da bilet bulmak için ek seferleri bekledi. İHA

İLGİLİ HABER Son dakika… Okullar tatil edildi! Corona virüsü zirvesi sonrası flaş kararlar İLGİLİ HABER Okullar kaç gün tatil edildi? Uzaktan eğitim nedir?