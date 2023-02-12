Tatil için gitmişti, cansız bedeni geldi

Ömer-Nimet Ayyıldız çiftinin en küçük çocukları olan İrem Ayyıldız, yarı yıl tatilini geçirmek için Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan ablasının evine gitti.
Ablası ve diğer yakınları enkazdan kurtarılırken, İrem’in cansız 10 Şubat Cuma günü çıkartıldı. Cenaze İstanbul Avcılar’a getirilirken, Denizköşkler Camii’nde bugün öğle namazı ardından kılınan cenaze namazına yoğun katılım oldu.
Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan İrem Ayyıldız’ın cenazesi, Çatalca’da aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)