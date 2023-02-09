Tatil için memleketlerine gelmişlerdi: Üniversitelilerin acı sonu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Dila Yabancı ile Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Hediye Şerifoğlu, ara tatil dolayısıyla gittikleri memleketleri Hatay’da depreme yakalandı.

Arama- kurtarma çalışması yapan ekipler, yıkılan binaların enkazında kalan Dila Yabancı ve Hediye Şerifoğlu’nun cansız bedenlerine ulaştı.

​Öte yandan MSKÜ’den yapılan açıklamada, “Öğrencilerimize Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz” denildi. (DHA)