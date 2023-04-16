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16 Nisan 2023
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Tatil yağışla başlıyor: Bu haftaya dikkat!

Alaturka Online
Alaturka Online

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in batısında sağanak yağış görülecek. Çarşamba günü yurdun büyük bölümünü saracak olan yağışlar perşembe günü tüm yurdu etkileyecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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