Tatilde yüzme yarışı faciayla sonuçlandı!

Bursa’dan Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’ne tatile gelen 5 arkadaştan 3’ü bugün akşam saatlerinde denize girdi.

Akyaka Plajı’nda suyun sığ olması nedeniyle yaklaşık 100 metre yürüyerek giden üç genç kızın daha sonra birden yüzme yarışı yapmaya başladığı iddia edildi.

Açığa doğru yüzmeye çalışan gençler dalgaların arasında kaybolup bağırmaya çalışınca sahilde bulunan cankurtaranlar yardıma koştu.

GENÇ KIZIN CESEDİ 2 SAAT SONRA BULUNDU

İki genç kurtarılıp önce sahile ardından ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken suda kaybolan 21 yaşındaki Melike Kaya’nın bulunması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaya’nın iki saat sonra cenazesine ulaşıldı. Boğularak yaşamını yitiren Kaya’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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