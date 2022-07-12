Tatile geldiler, Bodrum’u çöplüğe çevirdiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bayram tatili için gelenler karayollarını çöplüğe çevirdi. Belediye temizlik görevlileri 3 günde 1500 torba çöp topladı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz “Bu kent sadece bizim değil unutmasınlar bu kent onların da kenti. Ama bu kadar rahatlık fazla” diyerek tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatiline gelenler ve kentte yaşayanların araçlardan yollara ve caddelere attıkları çöpler görenleri şaşkına çevirdi.

Turistik Milas Bodrum Karayolu ile Bodrum merkez, Torba, Gölköy, Türkbükü, Yalıkavak, Gümüşlük, Kadıkalesi, Turgutreis, Akyarlar, Bitez, Konacık, Mumcular, Ortakent ve Mazı yollarında Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptığı temizlik çalışmalarında atılan çöpler temizlendi.

3 GÜNDE 1500 TORBA ÇÖP TOPLANDI

Yaklaşık 120 kilometrelik alanda yapılan üç günlük temizlikte 1500 torba atık madde yol kenarlarından temizlendi. Araçlardan atılan özellikle yiyecek ve içecek kutuları, cam şişeler, plastik, kâğıt ve diğer atıklardan oluşan çöpler dikkat çekti. Toplanan atıklar Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı araçlarla bölgeden alınarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, Bodrum’da yaşayan veya tatil için Bodrum’u tercih eden vatandaşlardan bu konuda hassasiyet göstermelerini, çöplerin yol kenarlarına değil çöp kutularına atılması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

“BU KADARI DA FAZLA”

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, yaptığı uyarıda

“Bu kent hepimizin. İlçe dışından gelenler Bodrum’a ulaştıklarında evet kendilerini rahat hissediyorlar, tatilin ve Bodrum’un verdiği huzur da kendilerini iyi hissediyorlar, ama bu kent sadece bizim değil. Unutmasınlar bu kent onların da kenti.

Tatilden veya bayramdan geriye dönecek olabilirler ama unutmasınlar yine bir gün bu kente gelecekler. Ayrıca Bodrum’un bayramda 2 milyona yaklaşan nüfusu nedeniyle, belediye görevlilerinin 24 saat hizmet vermeye çalıştığını unutmasınlar.

Çünkü bu kentin nüfusu ve personel sayası anca 250 bin nüfuslu bir kent oranında. Bu nedenle tatilcilerimizden ricamız Bodrum’u kendi evleri gibi görmeleri ve temiz tutmaları” diye konuştu.

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