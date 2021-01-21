Tatilpark sokakta yaşayanlara yuva oldu

YALOVA (AA) – SITKI YILDIZ – Yalova Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, sokakta kalan evsizler, belediyeye ait şirketin yönettiği ve Marmara Denizi'nin eşsiz manzarasına sahip Tatilpark'ta ağırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler ile polisin başvurularını almasının ardından Tatilpark'taki konutlara yerleştirilen evsizlerin günlük sıcak yemekleri, giyim ve diğer ihtiyaçları da karşılanıyor.

Yaz aylarının gözdesi olan bir merkezde barınmanın keyfini çıkaran 15 kişi, özel güvenliği, uzman personelleri ile mavi ve yeşilin kucaklaştığı bir mekanda sunulan hizmetten memnun kalıyor.

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Afitab Küçüközdemir, AA muhabirine, soğuk kış aylarında sokakta kalan vatandaşlara hizmet verdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Küçüközdemir, müdürlüklerin tespit ettiği evsizleri kendilerine yönlendirdiğini söyleyerek, "Biz evsizlere barınma yeri, sıcak yemek ve giyim yardımında bulunuyoruz. Zaman zaman onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca iş konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunun dışında buradaki hizmetimiz geçici olacağı için isteyenleri huzurevine yatırabiliyor veya barınma evlerine yerleştirebiliyoruz. Bu tür hizmetlerimiz devam etmekte. Vatandaşımızın her konuda yanında oluyoruz." diye konuştu.

– "Hizmet veriyorsak bunu güzel bir şekilde vermek istedik"

Tatilpark'ta 15 evsizin kaldığını ancak protokol imzası sonrası sayının 30'u bulduğunu aktaran Küçüközdemir, henüz yeni başladıkları için bu rakamın gelecek dönemde daha da artabileceğine dikkati çekti.

Evsizlerin verilen hizmetten memnun kalmalarının kendilerini de mutlu ettiğini anlatan Küçüközdemir, şöyle konuştu:

"Dönüşler beni manen çok mutlu ediyor. Vatandaşa, halka dokundukça ben de çok mutlu oluyorum. Bu soğuk kış aylarında vatandaşımızın yanında olmak bize sonsuz mutluluklar veriyor. Kendileriyle yaptığım görüşmelerde gayet memnun olduklarını görüyorum. Sürekli ihtiyaçları gideriliyor ve yanlarında olmaya çalışıyoruz. En azından bir hizmet veriyorsak bunu güzel bir şekilde vermek istedik. Kalan insanlar rahat etsin istedik. Onları sadece bir yere bırakmak değil amacımız. Onların hem ruhen hem manen rahatlıklarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da gerekirse psikologlarımızı devreye sokuyoruz."

Tatilpark'ta barınan 25 yaşındaki Yamaç Karabulut ise annesini kaybettikten sonra yalnız kaldığını ve yakınlarının kendisine sahip çıkmadığını belirtti.

Sokakta kaldığı için polise başvurduğunu söyleyen Karabulut, "Polis abilerimden Allah razı olsun. Beni alıp buraya getirdiler. Buradaki insanlar çok iyi. Yemekleri çok güzel. Güzel insanlar var burada. Buradayken güzel geçiyor zaman. Sıcak yemeğimizi yiyoruz. İşimize gidiyoruz. Film izliyoruz. Gayet iyi bir yer." dedi.