Tatlı krizine karşı öneriler

Tükettiğiniz tatlılar kısa dönemde mutluluk verip sizi rahatlatsa da sonrasında yaşanılan hipoglisemi, halsizlik, konsantrasyon bozukluğu; uzun dönemde ise kilo alımı, kan şeker dengesizlikleri, kan lipid düzeylerinin artışı ve karaciğer yağlanması gibi genel sağlığımızı olumsuz etkileyecek sorunlara yol açabilir. Üstelik sık tatlı isteklerinizin yanına sık yeme isteği, doygunluk hissinin oluşmaması, ağırlık artışı gibi faktörler de eşlik ediyorsa sebebi insülin direnci olabilir… Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, tatlı krizlerinden kurtulmanın 7 yolunu açıkladı ve canınız tatlı istediğinde çekinmeden tüketebileceğiniz iki sağlıklı tatlı tarifi verdi. İşte onlar…

– Uzun süreli açlıktan kaçının: Besinlerin miktarı ve tüketilme zamanlarının göz ardı edilerek öğünler arasında uzun saatlerin olması ani kan şekeri düşüşüne neden olabilir. Bu durumda vücudunuzun tatlı isteği kaçınılmaz olabilir. Dolayısıyla yeterli ve dengeli beslenme düzenine dikkat ederek üç ana öğünü tüketmeye çalışın.

– Ara öğün düzeni oluşturun: Ara öğün alışkanlığı, ana öğünler arasındaki uzun zaman aralığında kan şekerinizin ani düşüşünü önleyecek bir sonraki öğününüzde düşen kan şekerinizin daha dengeli yükselmesine destek olacaktır. Ana öğünlerinize ek 1-2 ara öğün ilavesi yeterli olacaktır.

– Karbonhidrat seçiminize dikkat edin: B grubu vitaminleri ve liften zengin tam tahıl ekmekleri, bulgur, çorba ve tam tahıl ürünleri gibi sağlıklı kompleks karbonhidrat içeren besinleri tüketmeye dikkat edin. Uzun süre tok kalacak, bu sayede tatlı isteklerinizin azaldığını fark edeceksiniz.

– Susuz kalmayın: Tatlı isteğiniz susuzluktan kaynaklanıyor olabilir. Yeterli su tüketiminizi sağladıktan sonra tatlı isteğinizin geçip geçmeyeceğini gözlemleyebilmek için bir süre bekleyin. Su tüketimi doygunluk hissi sağlayarak tatlı isteğinizi bastıracaktır. Günlük 2-2.5 litre su tükettiğinizden emin olun.

Yapılan çalışmalar yetersiz uykunun tatlı krizlerini tetiklediğini ortaya çıkarmıştır. Günlük 7-9 saat uyku süresini tamamlamaya özen gösterin. Yaşanılan kronik stres salınan insülin hormonu miktarını artırıp kan şeker seviyesinin ani düşüşlerine neden olarak tatlı krizlerinizin artmasına neden olabilir. Bu durumlarda gün içerisinde fiziksel aktivite düzeyinizi artırıp, stres seviyenizi azaltarak tatlı krizlerinin önüne geçebilirsiniz. Haftalık en az 150 dakika orta şiddetli (hızlı yürüyüş, dans etmek, düşük tempolu koşu gibi) egzersiz yapın.

– Meyveyi tek başına tüketmeyin: Tatlı krizlerinizi bastırmak için yöneleceğiniz meyve alternatiflerini tek başına tüketmek kan şekerinizi daha hızlı yükselterek sonrasında daha çok yeme isteği oluşturabilir. Meyvenin yanına ekleyeceğiniz badem, ceviz, fındık, kaju, yer fıstığı gibi sağlıklı yağlar veya kefir, yoğurt, süt gibi protein kaynakları tokluk hissinizi artırarak tatlı isteğinizi bastıracaktır. Kriz anında 3 orta boy hurma +13 orta boy yer fıstığı ikilisine şans verin. Ancak, porsiyona dikkat etmekte fayda var. Aksi taktirde yüksek meyve tüketiminiz insülin direncine ve abdominal yağlanmaya neden olabilir.

MASUM TATLILAR

Yarım su bardağı Hindistan cevizi tozu, 2 yemek kaşığı labne, 60 gr yer fıstığı, 2 silme yemek kaşığı bal, 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı, 40 gr yüzde 70 kakao içeren siyah çikolata ve yer fıstıkları rondodan geçirilerek toz haline getirilir. Siyah çikolata hariç tüm malzemeler karıştırılarak ele yapışmayan kıvam alır. Yuvarlak toplar haline getirilir. Benmari ile eritilen siyah çikolataya batırılarak buzlukta 20 dakika kadar dondurulur. Ara öğünlerde 2 adet tüketilebilir.

Fırını 180 dereceye ısıtın. 1 orta boy elmayı ikiye bölerek çekirdek kısmını çıkarın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine çekirdek kısmı üste gelecek şekilde yerleştirin. Fırında 30 dakika pişirin. Servis ederken üzerine 1 tatlı kaşığı bal, 1 çay kaşığı tarçın ve 2 tam dövülmüş ceviz serpin.

Tarçın, muskat, zencefil, karanfil gibi baharatlar farklı tat duyularınızı uyaracak, tükettiğiniz besinleri doğal yolla tatlandırarak tatlı ihtiyacınızı bastıracaktır. Aynı zamanda kakao ve Hindistan cevizi gibi alternatiflerle de tat algınızı değiştirerek tatlı krizlerinize son vermeniz mümkün. Ara öğünde tüketeceğiniz yoğurdunuzu tarçınlı, kefirinizi ise kakaolu tüketmeyi deneyin tatlı krizinizin önüne geçin.