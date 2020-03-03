Tayfun sarılmaya doyamadı! Survivor’da samimi anlar…

Survivor 2020’de Gönüllüler takımında boy gösteren ve babası Emrah’la ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme damga vuran Tayfun, oyunlardaki başarısıyla da beğeni topluyor.

Ekranları karşısında yarışmayı izleyenler Tayfun’un çabasını taktir ederken dün akşam kameraya yansıyan görüntüler izleyenlerin kafasını karıştırdı.

Genç adamın ekip arkadaşı Nisa’ya takındığı samimi tavırlar kameralar tarafından görüntülenirken, Tayfun’un oyun kazanan Nisa’yı neredeyse bezdirircesine ona sarılması farklı bir şekilde yorumlandı.

Görüntüleri izleyen herkes ‘adada yeni bir aşk filizleniyor’ şeklinde yorumlar yaptı.