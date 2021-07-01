Tayland, Puket Adası'nda karantinasız turist ağırlamaya başladı

ANKARA (AA) – Tayland, turizmi yeniden canlandırmak amacıyla karantinasız ilk turistlerini Puket Adası'nda ağırlamaya başladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, sadece Puket Adası'nı kapsayan karantinasız turist kabulünü öngören "Phuket Sandbox" planı kapsamında bugün gün sonuna kadar yaklaşık 250 kişi Tayland'a gelmiş olacak.

Puket Adası'na giden turistler karantinada kalmayacak ancak 14 gün boyunca ana karaya seyahat edemeyecekler.

Abu Dabi'den bugün adaya yapılan ilk uçuşun ardından geç saatlerde Katar, İsrail ve Singapur'dan da Puket'e yolcuların varması bekleniyor.

Yetkililerin adada vakaların artmaya başlaması halinde daha fazla kısıtlamaya veya tam kapanmaya ihtiyaç duyulabileceği uyarıları üzerine adaya karantinasız giriş için belirlenen 1500 sayısı 250 turiste indirilmişti.

Tayland Başbakanı Prayuth Çan-oça, planı yerinde gözlemlemek için Puket'e gitmek üzere yola çıktı.

Prayuth, planın Tayland'ın 120 gün içinde tamamen yeniden açılması hedefine yönelik ilk adım olduğunu vurgulayarak bu bakımdan Puket'te hayata geçirilen bu uygulamanın tüm ülke açısından önem teşkil ettiğini söyledi.

Turizm gelirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde Tayland'ın ekonomisinin yaklaşık beşte birini ve Puket'in gelirlerinin yüzde 95'ini oluşturuyordu.

"Phuket Sandbox" planının ülkeye üç ay içinde 278 milyon dolar getirmesi bekleniyor. Ancak bu meblağ, Tayland'ın salgın öncesi turizmden elde ettiği gelirin yine de çok altında kalıyor.

– "Phuket Sandbox" planı

"Phuket Sandbox" planı çerçevesinde yetişkin yabancı ziyaretçilerin, iki aşı, kalkıştan önceki 72 saat içerisinde alınmış negatif Kovid-19 test sonucu ve virüs tedavisini kapsayan en az 100 bin dolar tutarında sigorta poliçesini yetkililere sunması gerekiyor.

Adaya varışta maske ve mesafe kurallarına uymaları ve masrafları kendilerine ait olmak üzere toplam 300 dolar civarında 3 Kovid-19 testi yaptırmaları ve sonuçlarının negatif olması gerekiyor.

"Phuket Sandbox" planı, dikkate değer sayıda Delta varyantı dahil Tayland'da Kovid-19 vakalarının artmasıyla hayata geçilirken, ülkede turistlerin geri kazanılması için henüz çok erken olup olmadığına ilişkin tartışmalar başladı.

Puket'te ise günlük yeni vaka sayısı tek haneli rakamlarda ve ada sakinlerinin yüzde 70'inden fazlası iki doz aşılanmış durumda.