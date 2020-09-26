Tayland'da otobüsle kamyon çarpıştı: 7 ölü, 40 yaralı

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – Tayland'ın kuzeydoğusunda gezi otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Bangkok Post'ta yer alan habere göre, turistleri taşıyan otobüs, Nakhon Ratchasima kenti yakınlarında kamyonla çarpıştı.

Kazada en az 7 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yetkililer, yolculardan bazılarının "otobüs sürücüsünün seyir halindeyken uyuduğunu" söylediğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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