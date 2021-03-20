Tayland'da polis, demokrasi yanlısı göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti

BANGKOK (AA) – Tayland'da polis, gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasını talep eden demokrasi yanlısı göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Ülkede geçen yıl başlayan demokrasi yanlısı öğrencilerin öncülük ettiği gösterilerin devamı niteliğinde olan başkent Bangkok'ta Büyük Saray yakınında düzenlenen protestoya bin kişi katıldı.

Polis, demokrasi yanlısı göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Emniyet Birimi Sözcü Yardımcısı Kissana Phathanacharoen, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbedede en az 6 polis memurunun yaralandığını ve 5 protestocunun gözaltına alındığını kaydetti.

Tayland’da demokrasi yanlısı öğrencilerin öncülük ettiği Demokrasiyi Yeniden Başlat (REDEM) hareketi tarafından 7 Mart'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde, protestoculara güvenlik sağlayan "Biz Gönüllüyüz" (WeVo) isimli hareketin 30'dan fazla üyesi gözaltına alınmıştı.

– Hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçiminin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, 29 Ekim 2020'de protestocuların taleplerinden bazılarına olumlu cevap vererek hükümetin atadığı senato üyelerinin genel seçimlerden sonra parlamentodaki başbakanlık oylamasına katılmasını sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını açıklamıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasal değişiklikler sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasını ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.